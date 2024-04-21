«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن» عن خفض سعر الخبز السياحي اليوم

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن زيادة الصادات بنسبة نمو 15%، بعنوان «الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة نمو 15% بحلول 2030» إضافة إلى ملف عن خفض سعر الخبز السياحي اليوم، بعنوان «بدء خفض سعر الخبز اليوم.. والحكومة تشدد الرقابة على المخابز».

جولة رئيس الوزراء لمشروعات الإسكان

وأكد زكي القاضي الكاتب الصحفي، أهمية جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروعات الإسكان سواء في بورسعيد أو دمياط، والتي أثمرت عن خروج العديد من الرسائل لدعم القطاع الاقتصادي ككل، إضافة إلى دعم الصادرات وزيادة العملة الصعبة، حيث يتطلع رئيس الوزراء لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بنسبة نمو 15% بحلول 2030، ما يتطلب هيكلة مجالس الصادرات ومنظومة العمل بشكل جديد.

خفض سعر الخبز السياحي

أضاف «القاضي» خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ قرار خفض سعر الخبز اليوم يُلقي علينا بضرورة المشاركة في عملية الرقابة، من حيث تقليل نسبة تسريب شكائر الدقيق في المخابز البلدي، حتى لا يظل سعر الخبز الساحي مرتفعًا، مواصلا: «بعد أن أقرت الحكومة إجراء تخفيض سعر الخبز، يجب أن تسير المنظومة في نفس الإطار، وهي زيادة راتب عامل المخبز السياحي».