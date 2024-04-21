توقعات بتراجع سعر رغيف الخبز السياحي بعد انخفاض الدقيق

أعلنت شعبة المخابز في القاهرة، انخفض جديد في أسعار الدقيق لمجموعة مطاحن الجمل، حيث انخفض الأسعار لمستويات اقتربت من 1000 جنيه في سعر طن الدقيق الشعبي، وأصناف سوبر الجزيرة، لتتراوح نسبة الانخفاضات في المخبوزات والعيش السياحي من 30 إلى 35% في سعر رغيف الخبز السياحي.

من جانبه، أكد خالد فكري سكرتير شعبة المخابز في القاهرة، إنّ تراجع مستويات طن الدقيق لمطاحن الجمل، حيث انخفض سعر الطن 500 جنيه بأصنافه، بينما انخفض سعر طن الدقيق ماركة سوبر الجزيرة وأصنافه المختلفة بواقع 1000 جنيه دفعة واحدة، وتؤثر تلك الانخفاضات في سعر رغيف الخبز السياحي.

وأضاف فكري لـ«الوطن»، أنّ هناك انخفاض بلغ 1000 جنيه في مخبوزات، بينما انخفض 1000 جنيه في سعر طن الدقيق الشعبي، مشددا على أنّ المخابز ستبدأ تطبيق تخفيض أسعار العيش السياحي وفق توجيهات وزارة التموين بداية من اليوم.

وأكد أنّ سعر طن الدقيق لشركة هرم والمروة والعالمية انخفض بواقع 1500، فيما هبط سعر الدقيق نوع سياحي وهايل أمراء تاج بواقع 1000 جنيه أول أمس، فيما ثبت سعر طن دقيق الجولد.

وزير التموين يصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا للمخابز السياحية والأفرنجية

يذكر أنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا برقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية، تضمن المهام المنوطة باللجنة التي تختص بدراسة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والإفرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية، على أن يعاد النظر في التكلفة كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الضرورة لذلك.