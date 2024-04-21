DMC تبرز خبر «الوطن» عن بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحي وتشديد الرقابة

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحي اليوم.. والحكومة تشدد الرقابة على المخابز».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة إنه خلال الفترة الماضية كانت هناك زيادة في الأسعار، واستغلال كبير من المخابز للمواطن، وجشع في سعر الرغيف، فالخبز السياحي ليس مدعمًا، وكان يجرى استغلاله في المخابز.

وتابعت: «النهاردة فيه أسعار جديدة للخبز السياحي، وتسعيرة جديدة طبقًا لوزن معين، إذ يجرى نزوله في السوق الرغيف 80 جراما سيكون بجنيه ونصف، و40 جراما بـ75 قرشا، و25 جراما بـ50 قرشًا، فهناك حزمة جديدة من ضبط السوق بشكل كبير».