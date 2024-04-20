متحدث «الوزراء»: خطط مدروسة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، لتفقد عدد من المصانع وميناء دمياط.

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دعم الصناعة يعمل على توفير الإنتاج للسوق المحلية وزيادة التصدير للخارج، وبالتالي يرشد فاتورة الاستيراد ويدعم الصادرات.

الصادرات المصرية حاليا 53 مليار دولار

وأوضح محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء أكد العمل من خلال خطط مدروسة لزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار بحلول 2030.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الصادرات المصرية حاليا 53 مليار دولار، ولو جرى استهداف زيادتها بنحو 17% سنويا، سيجري الوصول إلى المعدل المنشود.

وأكد أن هناك العديد من الحوافز التي تقدمها الدولة لدعم برنامج الصادرات، ووضع خطط مدروسة على الأرض، لتحقيق هدف 145 مليار دولار صادرات.

رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع هيئة المجالس التصديرية

ولفت محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع هيئة المجالس التصديرية، وسيجري العمل على إجراءات لدعم المصدرين، منها إزالة الصعاب والتحديات التي تواجه المستثمرين في تصدير منتجاتهم.

وأردف أن زيارة رئيس الوزراء لميناء دمياط، تأتي في إطار دعم الصادرات، وشهد الدكتور مصطفى مدبولي تصدير المنتجات المصرية لعدد من الدول، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات دون وجود بنية تحتية قوية، وهناك إجراءات تتم على قدم وساق لتطوير ميناء دمياط.