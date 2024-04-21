المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم أبطال من دهب «أكتوبر 73»

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب «أكتوبر 73» للمخرج شريف جابر سالم.

المركز القومي للسينما

وأوضح مخرج الفيلم أنّه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

أحداث الفيلم والحرب الكيميائية

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم أثناء حرب أكتوبر، والأدوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وأعدت الدكتورة قدرية سعيد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كل من مدير التصوير مينا منيس، مهندس الصوت إسلام عبد السلام، مهندس الديكور أشرف فاضل، ومدير الإنتاج د جيهان إبراهيم، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة الإنتاج المخرجة رانية محمود.