افتتاح مهرجان قسم المسرح بمكتبة الإسكندرية 23 أبريل الجاري

تنطلق الدورة رقم 17 من مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة، بحضور عدد من الأكاديميين والفنانين المسرحيين، وذلك في الـ 23 من إبريل الجاري بمكتبة الإسكندرية.

وتحمل دورة هذا العام، اسم الفنان الراحل محمد عبد القادر، وهو ممثل ومخرج وباحث مسرحي من مواليد الإسكندرية 1979، حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق عام 2000، والتحق بعدها بقسم المسرح بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية وتخرج فيها عام 2007 وعين معيداً للتمثيل والإخراج عام 2008، مثل في العديد من العروض المسرحية الهامة وله العديد من التجارب الإخراجية الهامة، خاصة في مجال عروض مسرح الطفل، الذي نشر كتابا بعنوان: «التمثيل في مسرح الطفل».

وتحفل دورة هذا العام بالكثير من الفعاليات المسرحية، حيث يجري تقديم عدد من العروض المسرحية التي تمثل جهات أكاديمية متخصصة.

عروض سالب واحد

ويشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، بعرض «سالب واحد» إخراج عبد الله صابر، أما المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية فيشارك بـ«الناسك» إخراج أشرف على، و«الرجل المبتسم» إخراج عمرو خميس، ويشترك قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والمعهد العالي للفنون المسرحية في عرض «أبلة نادية بتاعة الفرنساوي» إخراج أيمن شعبان، وأخيرا يشارك قسم المسرح بجامعة حلوان بعرض «نهاية اللعبة» إخراج يوسف مصطفى.

وتشارك كلية التربية النوعية بعرض «التجربة X» إخراج عمر غزال، بينما يشارك المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة بـ«سكون» إخراج فادي أحمد، والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية بعرض «في مكان ما» إخراج اسامة محمد، و«المرايا»، إخراج مؤمن هشام.