صوت ليوناردو دي كابريو عائق أمام تقديم السيرة الذاتية لفرانك سيناترا

حالة واسعة من الجدل صاحبت الكشف عن اختيار المخرج مارتن سكورسيزي للممثل ليوناردو دي كابريو لتجسيد السيرة الذاتية للمطرب الشهير فرانك سيناترا، في فيلم سينمائي جديدة، بجانب اختيار جنيفر لورانس يمكن أن تلعب دور زوجة سيناترا الثانية، الممثلة السينمائية آفا جاردنر، حيث لم تلقى تلك الأخبار استحسان الجماهير.

وكان أبرز التعليقات التي صدرها الجمهور هو مدى قدرة ليوناردو دي كابريو على الغناء، وهو أمر بالغ الأهمية، حيث إذا كان على وشك لعب دور أحد أشهر المطربين على الإطلاق والمعروف بغنائه يجب أن يكونن قادر على الغناء، وهو ما يتنافى مع الممثل الأمريكي الذي وصف صوته الغنائي، في تصريحات سابقة، بأنه «فظيع».

ليوناردو دي كابريو: خسرت دور في «Moulin Rouge» بسبب صوتي

وتسبب صوت ليوناردو دي كابريو في خسارة الدور الذي قدمه بعد ذلك إيوان ماكجريجور في فيلم «Moulin Rouge»، وفقا لما كشفه في حوار مع مجلة «فارايتي» عام 2014، قائلا: «لأكون صادقًا، أنا لست مستعدًا حقًا لتقديم مسرحية موسيقية، وذلك ببساطة لأنني أعتقد أن لدي صوتًا فظيعًا للغاية».

وقال أحد المعلقين: «دي كابريو ممثل عظيم، لكنني لا أعتقد أنه مناسب لسيناترا»، وأضاف معجب آخر: «سيكون من المستحيل تقريبًا تكرار صوت سيناترا المذهل»، وفقا لما نشره موقع «مترو».