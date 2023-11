ليوناردو دي كابريو عن شارون ستون: لا يمكنني أن أشكرها بما فيه الكفاية

وجه الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو الشكر للنجمة شارون ستون، بعدما قامت بدفع أجره عن مشاركته في فيلم «The Quick and the Dead» إنتاج عام 1995، حيث كان مازال في بدايته في ذلك الوقت، وفقا لما كشفته «ستون» في مذكراتها التي نشرتها عام 2021 بعنوان «The Beauty of Living Twice».

وروت شارون ستون الواقعة في مذكراتها، قائلة: «رفض الاستوديو اختيار ليوناردو في الدور، وقال إذا كنت أريده بشدة فيمكنني أن أدفع له من راتبي الخاص، وهذا ما قمت به بالفعل»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

ليونادردو دي كابريو: «ستون» منحت فرصا لممثلين آخرين

ووجه «دي كابريو» الشكر لـ «ستون»، على ما وصفه بالفرصة المذهلة في بدايته المبكرة، قائلا: «لقد شكرتها مرات عديدة، لا أعلم إذا كنت قد أرسلت لها هدية شكر فعلية، لكن لا يمكنني أن أشكرها بما فيه الكفاية».

ولم يكن «دي كابريو» هو الوحيد، حيث قامت شارون ستون بدفع جزء من أجرها لـ راسل كرو حتى يشارك في الفيلم الذي أخرجه سام ريمي، وهو ما علق عليه الممثل الأمريكي، قائلا: «هذان هما الممثلان اللذان أريد العمل معهما، إنه أمر لا يصدق. لقد كانت بطلة كبيرة في السينما ومنحت الفرص للممثلين الآخرين، لذلك أنا ممتن لها للغاية».

وأوضح أنه لن يكون نجم هوليوود الذي أصبح عليه لولا منح «ستون» له هذه الفرصة، مؤكدا: «لديه الكثير ليشكرها عليه».