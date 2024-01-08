بـ«دبوس الأوساج».. ليوناردو دي كابريو يدعم السكان الأصليين في جولدن جلوب 2024

حرص النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو على ارتداء دبوس قبيلة الأوساج، على بدلته خلال حضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وهي قبيلة من السكان الأصليين الذين تعرضوا للإبادة على يد الأمريكين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اكتشاف النفط في الأراضي التابعة لهم، وهي القصة التي يتناولها فيلم «Killers of the Flower Moon»، الذي يشارك في بطولته «دي كابريو».

وكشف الممثل الأمريكي في لقاء مع مجلة «فارايتي» على السجادة الحمراء قبل بدء حفل جوائز جولدن جلوب، «نحن نقف في انسجام معهم في هذا الفيلم».

فيلم «Killers of the Flower Moon» ينافس على 7 جوائز بـ جولدن جلوب

وحصل فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، على 7 ترشيحات لجوائز في النسخة الـ 81 من حفل جوائز جولدن جلوب، من بينها أفضل فيلم دراما، أفضل ممثل في فيلم دراما لـ ليوناردو دي كابريو، أفضل ممثلة في فيلم دراما لـ ليلي جلادستون، أفضل إخراج لـ مارتن سكورسيزي، أفضل ممثل مساعد لـ روبرت دي نيرو، بالإضافة إلى أفضل سناريو.