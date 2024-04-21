رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف شوارع وتركيب إنترلوك في عزبة العجارمة (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تنفيذ أعمال الرصف والأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات في عزبة العجارمة في منطقة مسجد عثمان وحتى مدرسة على بن طالب، ضمن الخطة الإستثمارية 2023-2024، والمصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب الأهالي بما يليق بسكان المنطقة والشكل الحضاري والسياحي لمرسى مطروح.

تطوير شوارع حي الشروق

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، علي أهمية استمرار رفع كفاءة شوارع حي الشروق في الكيلو 7 وتنفيذ أعمال الأرصفة وتركيب بلدورات طبقا لمواصفات ومعايير مديرية الطرق، بمتابعة من إدارة التخطيط والمشروعات بمجلس المدينة، بالتعاون مع مديرية الطرق، ضمن الخطة الإستثمارية لمركز ومدينة مرسي مطروح 2023-2024.

رصف شارع العمدة فرج

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جاري مواصلة العمل علي قدم وساق باستكمال رصف شارع العمدة فرج شرق المدينة وجاري إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تمهيداً لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة الذي يخدم التجمعات السكنية والمدارس وكافة الخدمات الرئيسية للمجمتع.

تطوير منطقة الموقف والسواني في مطروح

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال التطوير الجارية بشارع المجمع بالكيلو 2 خلف موقف مرسى مطروح من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما جري الإنتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024، لافتاً إلي الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر وتركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية وسواني زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الأهالي بالحفاظ على أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي جري رصفها وإلا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية، مؤكدا أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.