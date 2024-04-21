ورشة تدريبية لمديري الإيرادات بمركز استدامة للتدريب والتطوير في كفر الشيخ

نظمت محافظة كفر الشيخ ورشة تدريبية لمديري الإيرادات بمراكز ومدن المحافظة، وفريق العمل بالإدارة العامة للإيرادات، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ضمن خطة ميكنة العمل بالإدارة العامة للإيرادات بالديوان العام والإدارات والأقسام الفرعية بمراكز ومدن المحافظة، والتي حاضر فيها محمد مبارك، مدير الإدارة العامة للإيرادات بالمحافظة.

تطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للإيرادات

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ الورش تهدف إلى تعظيم الإيرادات، والحفاظ على حق الدولة، وتطوير قدرات موظفي الإدارة العامة للإيرادات، وتحسين كفاءة التحصيل، ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التحصيل، حيث تم استعراض الإجراءات والأنشطة التي تمت في الفترة السابقة، ومناقشة سُبل تعظيم الإيرادات في الفترة القادمة، وخطة تطوير إدارات وأقسام الإيرادات بالمركز والمدن، وموقف ميكنة دورات العمل الداخلية بالمراكز والمدن والتحول الرقمي للإيرادات.

وقال المحافظ، أنّ مركز استدامة للتدريب والتطوير مركز تدريب نوعي بقدرات فائقة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الشفافية ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وقيد الاعتماد من NTA كأول مركز تدريب معتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومن ACCET وتحويله لمركز تدريب طبقًا للمواصفات العالمية، فضلًا عن شراكات استراتيجية في تدريب الجهاز الإداري للمحافظة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة النيابة الإدارية ووزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز معلومات مجلس الوزراء والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة وجهاز تعمير الساحل الشمالي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة من خلال 410 برنامج تدريبى لـ4237 مستفيد و17 مؤسسة حكومية.

اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تدريب معتمد

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تسعى إلى تدريب وتطوير رأس المال البشري من خلال مركز استدامة للتدريب والتطوير وحصوله على اعتماد الأكاديمية الوطنية للتدريب كأول مركز تدريب معتمد والتحول لمركز تدريب إقليمي لقطاع الدلتا وشمال مصر من وزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى تدريب 9969 مستفيد من شباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس لتأهيلهم لسوق العمل من خلال 765 برنامج تدريبي كبرامج المهارات الحياتية، وتطوير الذات، وبرامج تخصصية للتأهيل لسوق العمل، وبرامج اللغات، وبرامج التحول الرقمي، وبرامج الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار نائب المحافظ، إلى أنّه تم استهداف 6531 متدرب خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024 من خلال برامج التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، والبرامج التخصصية والمهنية، وبرامج القيادات التنفيذية والإشرافية، وورش العمل، والندوات التوعوية والتثقيفية، وبرامج سقارة ووزارة التنمية المحلية، والبرامج المستحدثة من تصميم المركز Estidama Brands «ديواني كفء - تمهير - فنيات الوصف - مكين - Power BI»، فضلاً عن برنامج المرأة تقود لتأهيل السيدات للقيادة، بمرحلتيه الأولى والثانية.