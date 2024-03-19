«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية النجيلة البحرية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية النجيلة البحرية، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

القوافل الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة، اليوم، إن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدًا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

تخصصات طبية

وأضاف أن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها، الأطفال، والباطنة والجراحة والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، والتثقيف الصحى، بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن القافلة تعمل خلال يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس الجاري، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

التوعية والتثقيف

ونوه وكيل وزارة الصحة أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.