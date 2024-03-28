وكيل صحة مطروح يحيل المتغيبين بوحدات براني للتحقيق

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه شعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية جولة ميدانية لعمل معايشة ميدانية لتقييم الخدمات الصحية والمرور على وحدات الرعاية الأولية التابعة لإدارة براني الصحية، وحدة أبو ميلاد، ووحدة الظافر، ووحدة الزويدة، ووحدة شماس، والإدارة الصحية ومكتب الصحة ببراني للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي مُعوقات تُؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

وبدأ وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، جولته بالمرور على وحدة أبو ميلاد الصحية في سيدي براني متفقدا الاستقبال، وعيادة الأسنان الجديدة واطمئن على السير بخطوات جيدة لتشغيل كرسي الأسنان الجديد بعد استكمال الأدوات والمٌستلزمات، ومتابعة الصيدلية والتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والأدوية.

إحالة المُتغيبين للتحقيق

وتلاحظ غياب بعض العاملين بوحدة أبو ميلاد الصحية عن العمل دون سند قانوني وقرر وكيل وزارة الصحة بمطروح إحالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية التقاعس عن العمل، ووجه لمشرفة تمريض الإدارة ومديرة إدارة التمريض بالمديرية بدعم الوحدة بعدد 2 فني تمريض بصفة عاجلة، واستدعى وكيل وزارة الصحة الدكتور لقمان محمد مدير الإدارة الصحية ببراني ومُشرفة الإدارة للوقوف على بعض الملاحظات خلال المرور واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها.

غياب بعض العاملين دون سند قانوني

وتابع وكيل وزارة الصحة إحدى المنشآت الخاصة التابعة لإشراف العلاج الحر بالمديرية، مُبديا بعض الملاحظات للقائم على إدارتها وموجها بتلافيها مع المتابعة المستمرة من المديرية، كما تابع أعمال الإدارة ومكتب الصحة وأعمال التطعيمات وسلاسل التبريد، وأبدى بعض الملاحظات الإدارية ووجه بتلافيها بصفة عاجلة والمتابعة من الإدارات المعنية بالمديرية، وتابع وحدات الظافر والزويدة متفقدا الاستقبال، والصيدلية والمعمل وسكن الأطباء وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم وتابع مؤشرات العيادات الخارجية، كما تلاحظ غياب بعض العاملين دون سند قانوني ووجه بإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية.