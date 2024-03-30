وكيل «صحة مطروح» يتفقد وحدات الرعاية الأولية ويحيل المقصرين إلى التحقيق

قرر الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إحالة المقصرين في العمل والمتغيبين دون سند قانوني بالوحدات الصحية للتحقيق، خلال متابعته وحدة أبو مرقيق الصحية، ووحدة سيدي حنيش شرق مدينة مرسى مطروح، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية خلال شهر رمضان.

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، يرافقه طارق عسل خلال جولة ميدانية مفاجأة للمرور على وحدات الرعاية الأولية وحدة سيدي حنيش الصحية التابعة للإدارة الصحية بمطروح، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة.

توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل

وتفقد وكيل الوزارة غرفة الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وسكن الفريق الطبي، كما تابع مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاعا عريضا من المواطنين من سكان منطقة سيدى حنيش والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل، وجرت متابعة أعمال جلسة التطعيمات الروتينية أثناء المرور، وخلال المرور تبين تغيب بعض أعضاء الفريق الطبي، ووجه بإحالتهم للتحقيق بالإدارة القانونية بديوان المديري.

الخدمات الطبية بوحدة أبو مرقيق الصحية

وزار وكيل صحة محافظة مطروح الوحدة الصحية بأبو مرقيق مُتفقدا الاستقبال وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة التعقيم وتأكد من توفير الكميات المناسبة من الأدوية خاصة الأمراض المزمنة، وتلاحظ غياب بعض العاملين بالوحدة عن العمل دون سند قانوني ووجه باحالتهم إلى التحقيق بالشؤون القانونية

احتياجات الوحدات الصحية

كما وجه «سالم»، لمديرة الإدارة الصحية بالمتابعة المستمرة والوقوف على الاحتياجات الضرورية للعمل وتوفيرها وبصفة عاجلة، والوقوف على بعض الملاحظات الإدارية أثناء المرور واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها، ووجه الإدارة الهندسية بالمديرية بمراجعة الحالة الفنية لمولدات الكهرباء وتشغيل مولد الكهرباء بالوحدتين، وكذلك لمدير عام الأسنان بالتنسيق مع مدير التموين الطبي للوقوف على الحالة الفنية من كرسي الأسنان الموجود بالوحدة والإفادة العاجلة.