«صحة مطروح» تفتتح وحدات مسائية لفحص المقبلين على الزواج

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تشغيل منافذ تقديم خدمات المقبلين على الزواج في الفترات المسائية خلال شهر رمضان، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتخفيف العبء وتسهيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

موعد عيادات كشف المقبلين على الزواج في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن موعد عيادات كشف المقبلين على الزواج من الساعة 8 مساء وحتى 10.30 مساء، وذلك بدءًا من يوم العاشر من رمضان الموافق 2024/3/20 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك ببعض مراكز المحافظة كالتالى، مركز العلمين بمقر وحدة العلمين الصحية ويخدم القطاع الشرقى، ومركز مرسى مطروح بمقر وحدة السادات الصحية، ومركز النجيلة بمقر وحدة النجيلة القبلية ويخدم القطاع الغربي، ومركز مدينة سيوة بمقر وحدة سيوة الصحية.

استمرار العمل في الفترات الصباحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الكشف على المقبلين على الزواج مستمر في العمل خلال الفترات الصباحية بجميع مراكز المحافظة لنفس الخدمات في الوحدات الصحية، وذلك لتقديم خدمات إضافية للمواطنين للتسهيل عليهم تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح.