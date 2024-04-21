3 أوبئة تهدد البشرية في 2024.. تحذيرات من تفشي غير مسبوق

شهد عام 2020، انتشار فيروس كورونا القاتل، ومعه ظهرت العديد من الأوبئة التي تسببت في كوارث بشرية، ولكن يبدو أن الأمر لم ينتهي بحلول 2024 الذي جاء محملا بالعديد من الأوبئة التي قد تتحول إلى جائحة تجتاح العالم في الفترة المقبلة.. فماذا ينتظر العالم من أوبئة خلال 2024؟

متحور كورونا يهدد العالم مجددًا

رغم تخيل البعض أن جائحة كورونا انتهت إلى الأبد، إلا أن ذلك يبدو أمرا خاطئًا، خاصة وأن التقارير تشير إلى وجود متحور أكثر انتشارًا من كوفيد 19 وأسرع، وذلك بحسب منظمة الصحية العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والأوبئة، ورغم أن خطر هذا المتحور لا يضاهي الخطورة التي عانت منها البشرية في وجود كورونا، لكنه يحمل أيضًا أعراض ومخاطر كبيرة قد يكون بعضها لم يختبر من قبل، مثل آلام المعدة الشديدة واستهداف الجهاز الهضمي، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبينما لا يزال العالم يركز على جائحة كورونا، يبرز خطر جديد يتمثل في تفشي سلالة قاتلة من فيروس الجدري، فقد حذر مسؤولو الصحة حول العالم وبينها منظمة الصحة العالمية من انتشار هذا الفيروس، الذي يُعرف أيضًا باسم "جدري القردة"، والذي يتسبب في مقتل واحد من كل 10 أشخاص مصابين به.

جدري القردة يتصدر المشهد

ينقسم فيروس جدري القردة إلى نوعين رئيسيين، هما كلاد 1 وكلاد 2، ويتسبب الأول في وفيات أعلى بكثير، بما نسبته 10% من المصابين، بينما يُعتبر الثاني أكثر اعتدالًا نسبيًا، لكن التقارير تقول أن الجدري ينتشر بسرعة ملحوظة وبشكل كبيربداية من هذا العام.

حمى الضنك تعود للانتشار في 2024

رصد العلماء أيضًا انتشار حمى الضنك، وهو مرض فيروسي خطير ينتشر عن طريق البعوض، وظهر في دول أوروبية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، وزاد انتشاره وظهوره في بداية 2024، ويتوقع انتشاره خلال الأشهر المقبلة، بعدما جرى رصد حالات حمى الضنك في فرنسا وإيطاليا وقبرص، ويزيد مع تغير المناخ الذي يُسبب موجات حارة وفيضانات متكررة في أوروبا، ما يخلق بيئة أكثر ملائمة لانتشار البعوض الناقل للفيروس.

ويقول مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، إن الوقاية هي الطريقة الأمثل للابتعاد عن مخاطر الأوبئة والحفاظ على الصحة العامة، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد المتعارف عليها منذ انتشار فيروس كورونا، إلى جانب النظافة الشخصية، علاوة على ذلك الابتعاد عن أماكن انتشار هذه الأوبئة سواء بالسفر إلى تلك البلاد التي تحمل أعدادًا كبيرة من الإصابات أو بالتعامل بشكل مباشر مع مصابين، إلى جانب ذلك الحصول على لقاح خاص بكل وباء.