وزير الدفاع يشهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة بالمنطقة المركزية

تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لوحدات مدفعية الرئاسة العامة التي تم انضمامها على التشكيلات التعبوية وإدارة المدفعية بعد تطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقارير الكفاءة القتالية للوحدات وما شهدته من تطوير لدعم قدراتها على تنفيذ كافة المهام القتالية تحت مختلف الظروف.

وألقى اللواء أح عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها لكافة الأنشطة والمهام التي تنفذها كافة الوحدات والتشكيلات بنطاق المنطقة المركزية وصولاً لأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرضا تسجيليا تضمن نشأه وتطور سلاح المدفعية وما شهدته وحداتها المختلفة من تطوير وتحديث باعتبارها قوة النيران الرئيسية في معركة الأسلحة المشتركة الحديثة والتي تقدم الدعم والمعاونة النيرانيه للقوات المنفذة للمهام خلال مراحل العمليات.

وقام القائد العام بالمرور على القوات المصطفة والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية لكافة العناصر، وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، مشيدا بما لمسه من الإستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة والمعدات، كما تفقد عدد من المنظومات المطورة التي زودت بها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التا تنفذها القوات المسلحة في كافة الأفرع والتخصصات.

وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المصطفة واعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة لحماية الوطن وصون مقدرات ومقدسات الشعب المصري.

وأكد أن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات متلاحقة لتطوير نظم التدريب والتسليح بكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات والوحدات لدعم قدرتها القتالية وفقا لأسس علمية دقيقية تمكنها من مجابهة التحديات التي قد تستهدف أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار للدور التاريخي لعناصر المدفعية التي سطرت على مدار تاريخها أروع ملاحم البطولات والتضحية في تاريخ العسكرية المصرية، وطالبهم بالاستمرار في الاهتمام بالتدريب القتالي تحت مختلف الظروف لتظل المدفعية قوة النيران الرئيسية التي تعمل ضمن منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة.