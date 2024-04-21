سر احتفال الأهلي وإنبي بلقب دوري الناشئين.. غرائب «الإيجيبشن ليج»

«غرائب الإيجيبشن ليج»، وصف أطلقه رواد منصات التواصل الاجتماعي على مشهد فوز نادي إنبي على الأهلي برباعية مقابل 3 أهداف في إطار مسابقة دوري الناشئين مواليد 2003.

المفاجأة كانت بعد احتفال الفريقين بلقب الدوري، خاصةً وأن المواجهة كانت حاسمة بشأن لقب الموسم الحالي، وسط ذهول كافة المتابعين في أرض الملعب أو على منصات التواصل الاجتماعي.

سر احتفال الأهلي وإنبي بلقب دوري الناشئين

الأهلي احتفل رغم الهزيمة، في ظل تساويه في عدد النقاط مع إنبي وتفوقه في الأهداف، في المقابل احتفل الفريق البترولي الذي ينتظر إضافة 3 نقاط إضافية بسبب مخالفة ارتكبها النادي المصري، خلال مواجهة الفريقين بإشراك لاعب بشكل غير قانوني، ما يجعل إنبي فائزًا بالمباراة وفقا للوائح.

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سرعان ما انتشرت لقطة احتفال الفريقين بلقب دوري الناشئين، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما علق العديد من المتابعين على اللقطة الأغرب هذا الموسم.

لقطة احتفال الأهلي وإنبي بلقب دوري الناشئين

وكتب أحد المتابعين على «فيسبوك»: «أيوا مين خد الدوري دلوقت! صاحي من النوم فتحت on time لقيت الأهلي وإنبي بيحتفلوا أنهم خدوا نفس الدوري، وعلق آخر: كل واحد ياخد نص أنت حتة وأنا حتة».

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة موقف بطل مسابقة الدوري، خلال الساعات المقبلة، بعد احتفال الفريقين باللقب.

وأكد المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه «طبقا للائحة، الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، لكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليًا».