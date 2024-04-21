عاجل.. رسالة مفاجئة من إمام عاشور قبل موقعة الأهلي.. هل يظهر أمام مازيمبي؟

تترقب جماهير الأهلي الموقعة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 26 أبريل الجاري، بحثًا عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية في طريق البحث عن حصد النجمة القارية الـ12، لكن هناك أزمة تُؤرّق الفريق في الوقت الراهن، وهو ما يجعل الجماهير تضع أيديها على قلوبها.

في ظل إصابة أليو ديانج في الركبة، والتي أبعدته عن الملاعب منذ فترة طويلة، فضلا عن الإصابة التي لحقت بـ إمام عاشور مؤخرا في أوج تألقه، لتضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في ورطة، تحديدا مع الإصابة التي لحقت بـ أكرم توفيق في الوجه والتي تبعده عن مواجهة الإياب أمام مازيمبي.

رسالة مفاجئة من إمام عاشور.. هل يظهر أمام مازيمبي؟

في ظل معاناة خط وسط الأهلي، قبل مواجهة الحسم أمام مازيمبي، وجه إمام عاشور رسالة من خلال صورة عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام»، بعدما نشر صورة له رفقة دكتور طه نوح، أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، حيث ظهر وهو يقوم بالجري داخل الملعب، ما يوضح اقتراب عودته.

صورة إمام عاشور اعتبرتها الجماهير رسالة طمأنينة باقتراب عودته إلى المستطيل الأخضر، بينما تساءل البعض، هل يلحق اللاعب بمواجهة مازيمبي المقرر أن يستضيفها ستاد القاهرة الجمعة المقبل.

الأهلي يبحث عن بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال

وعانى إمام عاشور، خلال الفترة الماضية من الإصابة، بخلعٍ ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، ما تسبب في إبعاده عن الملاعب.

وكان الأهلي عاد من الكونغو بتعادل سلبي أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ما يعزز فرصه في التأهل لنهائي البطولة القارية حال تحقيق أي نتيجة إيجابية في موقعة القاهرة.