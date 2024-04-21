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دراما المتحدة

تعديل مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب:

شادي ممدوح
01:46 م | الأحد 21 أبريل 2024
مباراة الأهلى والزمالك _ صورة أرشيفية

مباراة الأهلى والزمالك _ صورة أرشيفية

عاجل تعديل مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تقرر تعديل مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ضد مازيمبي الكونغولي ودريمز الغاني، على الترتيب، بسبب تغيير الساعة وفق التوقيت الصيفي، الذي يبدأ الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي المحدد له الجمعة المقبلة، في تمام العاشرة مساء بدلا من التاسعة مساء، على استاد «القاهرة الدولي»، من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القم «كاف».

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت أمس، في الكونغو، بتعادل سلبي بين مازيمبي والأهلي، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، حتى يحسم التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين دريمز الغاني والزمالك في غانا، في السابعة مساء الأحد المقبل، بدلا من السادسة من نفس اليوم، وهو الموعد المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتقام في السادسة مساء اليوم، مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

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بقلم شادي ممدوح