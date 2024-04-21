الكيلو بـ 10 جنيهات.. انخفاض أسعار البصل في المنوفية (فيديو)

شهدت الأسواق المحلية في محافظة المنوفية، انخفاضا في أسعار السلع الغذائية، لعل أبرزها سلعة البصل التي تتراوح سعرها بين 8 : 10 جنيهات، مما أدى إلى زيادة الطلب والشراء من المواطنين خصوصا خلال هذه الأيام في موسم حصاد البصل.

انخفاض السلع الغذائية

وأكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين بالمنوفية، استمرار انخفاض السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها البصل في الأسواق المحلية، مشيرا أن هناك رقابة شديدة على التجار بالإعلان عن التسعيرة المحددة والالتزام بها أثناء البيع للمواطنين.

أسعار البصل في السوق

وقال محمد إبراهيم أحد التجار في مدينة شبين الكوم، إن أسعار البصل سجلت اليوم 10 جنيهات للقطاعي، بينما يتراجع سعره إلى 8 جنيهات في حالة الشراء بالجملة من أجل التخزين، حيث تزداد عملية الشراء الآن من قبل المواطنين بسبب انخفاض سعره في الأيام الماضية.

أنواع البصل

وأشارت فايزة محمد أحد البائعات في السوق، إن هناك نوعان من البصل الأول، الإيطالي ويتميز باللون الأحمر والنوع الآخر البصل البلدي وتستخدمه المطاعم في الكشري، والاثنين بسعر واحد والفرق بينهم هو الاستخدام في بعض الأطعمة.