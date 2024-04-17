أسعار البصل اليوم الأربعاء داخل سوق العبور لتجارة الجملة

شهدت أسعار البصل اليوم الأربعاء 17-4-2024، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المصرية، إذ تراوح سعر كيلو البصل ما بين 11 إلى 21 جنيهًا وفقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار البصل اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار البصل اليوم داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 5 إلى 12 جنيها.

- تراوح سعر البصل الأحمر ما بين 23 و25 جنيهًا .

- يتراوح سعر البصل من 9 إلى 21 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر دون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 10 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 10 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 11 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 20 إلى 24 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 8 جنيهات.

الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 3 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 3 من إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 14 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 11 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 4.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 9 إلى 13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 18 إلى 20 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 120 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 9 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 22 جنيهًا.