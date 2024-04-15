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تراجع أسعار البصل بنسبة 2.63% اليوم في الأسواق.. «وصل لكام؟»

كتب:

سعيد رمضان
01:34 م | الإثنين 15 أبريل 2024
أسعار البصل اليوم

أسعار البصل اليوم

شهدت أسعار البصل اليوم الإثنين 15 أبريل 2024 تراجعاً في مختلف الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر الكيلو   23.29 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.63%، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم في مصر 

وتراجعت أسعار البصل اليوم وعدد من الخضراوات في الأسواق بالنسبة للمستهلك، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم، وفقاً لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

- سجلت أسعار البصل الأحمر اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 27.45 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الفلفل الرومي اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 23.15 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الباذنجان الرومي اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 11.77 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الخيار الصوب اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 13.83 جنيه للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

- سجل سعر الباذنجان الأبيض اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 17.31 جنيه للكيلو.

- سجل سعر القلقاس اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 25.55 جنيه للكيلو.

- سجل سعر الطماطم اليوم الإثنين في الأسواق، بالنسبة للمستهلك، نحو 12 جنيهاً للكيلو.

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بقلم سعيد رمضان