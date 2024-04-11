أسعار البصل اليوم 11-4-2024 في سوق العبور

استقرت أسعار البصل اليوم الخميس 11-4-2024 في الأسواق المصرية، وتراوح السعر في سوق العبور بين 10 جنيهات و27 جنيها.

أسعار البصل اليوم

وبخلاف أسعار البصل اليوم، نرصد في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

- يتراوح سعر البطاطس بين 5 و12.5 جنيه للكيلو.

- سعر الطماطم بين 4 و8 جنيهات للكيلو.

- سعر الكوسة بين 5 و9 جنيهات للكيلو.

- سعر الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات للكيلو.

- سعر الباذنجان الرومي بين 5 و10 جنيهات للكيلو.

- سعر الفاصوليا بين 13 و19 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفلفل الرومي البلدي بين 16 و20 جنيهًا للكيلو.

- سعر الملوخية بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.

- سعر الخيار الصوب والبلدي بين 5 و13 جنيهًا للكيلو.

- سعر البسلة بين 13 و19 جنيهًا للكيلو.

- سعر القلقاس بين 19 و23 جنيهًا للكيلو.

- سعر البطاطا بين 5 و18 جنيهًا للكيلو.

- سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات للكيلو.

- سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات للكيلو.