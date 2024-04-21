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عاجل| اتحاد الكرة يعلن فوز الأهلي بدوري 2003.. ويؤكد: التحقيق جارٍ حاليا

كتب:

محمد هاني
07:15 م | الأحد 21 أبريل 2024
الأهلي وإنبي

الأهلي وإنبي

أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الفريق الفائز بلقب دوري الجمهورية مواليد 2003، بعد فوز إنبي على الأهلي 4-3، اليوم الأحد، واحتفال الطرفين بالفوز باللقب، خاصة أنهما متساويان في عدد النقاط، لكن الأفضلية في مصلحة المارد الأحمر بفارق الأهداف.

واحتفل نادي إنبي، بناء على أنه تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعب مسنن من فريق المصري البورسعيدي، في لقاء الفريقين، وسيجري منح نقاط المباراة الـ3 للفريق البترولي.

اتحاد الكرة يعلن فوز الأهلي بدوري 2003

وأعلن المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه «طبقا للائحة، الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، لكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يجري التحقيق فيه حاليا».

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