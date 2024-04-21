هل توجد مهن ممنوعة على المرأة؟.. أمينة الفتوى بـ«الإفتاء» تجيب 

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل توجد وظائف لا يجوز شرعا عمل المرأة فيها؟

المهن المناسبة للمرأة

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار لها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الأصل إن المرأة تعمل في كل الأعمال مثل الرجل، طبعا بيكون فيه استثناءات وهي المهن اللي بيكون فيها ضرر نفسي أو بدني».

وتابعت: «طبعا كل امرأة عارفة هي تقدر تشتغل إيه ولا تشتغل إيه، حسب قدرتها البدنية والعقلية».