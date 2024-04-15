ما حكم الغش في الامتحانات؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طالب حول ما حكم الغش في الامتحانات؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «لا يجوز.. من غشنا ليس منا، الغش حرام، اسمه غش».

حكم تمييز الأب بين أبنائه في العطية

وعن سؤال حول حكم تمييز الأب بين أبنائه في العطية، أوضح: «لازم يكون في سبب إن ده ضعيف أو فقير أو إن ده بيبرني أكثر، ولازم يكون مفيش سبب فيه وزر في الشرع».

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