الساعة هتتغير إمتى 2024.. اعرف موعد بدء التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير إمتى 2024؟.. سؤال يطرحه كثيرون حاليًا بالتزامن مع قرب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، والذي من المقرر بدء العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة، ومعه يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لينتهي العمل بالنظام الشتوي الذي جرى تطبيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي.

الساعة هتتغير إمتى 2024

وفي إطار الإجابة على سؤال الساعة هتتغير إمتى 2024 الذي يطرحه كثيرون، يمكن الإشارة إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26، إلى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

فوائد التوقيت الصيفي

وإلى جانب سؤال الساعة هتتغير إمتى 2024 يطرح البعض سؤالًا آخر حول فوائد بدء العمل وفق التوقيت الصيفي في مصر، والذي يمكن الإجابة عليه وفق ما ورد في مشروع القانون الذي تضمن موعد توديع التوقيت الشتوي وبدء العمل بالتوقيت الصيفي؛ إذ أوضح مشروع القانون أن فوائد التوقيت الصيفي تتمثل في:

1- ترشيد استهلاك الطاقة

يؤدي الاستفادة من ضوء النهار إلى تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية، مما يوفر الطاقة.

2- زيادة الإنتاجية

يمنح ضوء النهار الإضافي الناس المزيد من الوقت للأنشطة والوظائف، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

3- تعزيز الأنشطة الترفيهية

يُشجع ضوء النهار الإضافي على ممارسة الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والسياحة.