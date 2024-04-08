هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟.. خبير تكنولوجي يوضح

هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟.. سؤال يطرحه كثيرون قبل بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024، والذي سيتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة، ويتم معه تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لينتهي العمل بالنظام الشتوي الذي جرى تطبيقه في شهر أكتوبر من العام الماضي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وقبل الإجابة على سؤال هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟ يمكن توضيح أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر جاء وفقًا لمشروع أقره مجلس النواب منذ شهور، وبحسب القانون فمن المقرر أن يبدأ العمل به في الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة الموافقة 26 أبريل، ويستمر العمل بهذا النظام في مصر لمدة 6 أشهر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل التي توافق يوم 26، إلى يوم 28 أكتوبر، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً.

هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟

وأجاب المهندس إسلام غانم، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، على سؤال هل تتغير ساعة الهواتف تلقائيا مع بدء التوقيت الصيفي؟ موضحًا أن تغيير الوقت بشكل تلقائي على الهواتف والساعات الذكية من عدمه يعتمد على النظام الذي يختاره الشخص في هاتفه أو ساعته الذكية أو حتى جهاز الحاسوب الخاص به.

وأضاف «غانم» موضحًا أنه في حال تفعيل الضبط التلقائي الموجود في إعدادات ضبط الوقت سيتم تغيير الوقت تلقائيا، أما في حال تفعيل نظام التغيير اليدوي، فسيحتاج الشخص إلى تقديم الوقت بنفسه.

وإلى جانب تفعيل نظام الضبط التلقائي للوقت، يوجد حيلة أخرى يُمكن من خلالها الاستفادة من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والتي تتمثل في تفعيل نظام يُسمى «العمل بالتوقيت الصيفي»، على أن يختار الشخص قبلها البلد التي يعيش بها: «ده بينطبق على الهواتف والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر»، بحسب «غانم».

فوائد التوقيت الصيفي

جدير بالذكر، أن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر له عدة فوائد، حسب ما ورد في مشروع القنانون، منها:

1- ترشيد استهلاك الطاقة

يؤدي الاستفادة من ضوء النهار إلى تقليل استخدام الإضاءة الاصطناعية، مما يوفر الطاقة.

2- زيادة الإنتاجية

يمنح ضوء النهار الإضافي الناس المزيد من الوقت للأنشطة والوظائف، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

3- تعزيز الأنشطة الترفيهية

يُشجع ضوء النهار الإضافي على ممارسة الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والسياحة.