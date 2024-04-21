الغرف التجارية: قرار تخفيض أسعار الخبز ينعكس بالإيجاب على السلع الغذائية 

أكّد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو، سينعكس بالإيجاب على ساندوتشات الفول والطعمية ومختلف السلع الغذائية.

قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي

وقال «عز»، ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، إن أسعار الجملة ما زلت تتراجع مما يؤدي انخفاض سعر التجزئة في المرحلة القادمة.

وأوضح أن 38 ألف مخبز منهم 37500 ملتزمون بالأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن النسبة القليلة غير المطبقة للسعر الجديد، ستجبرها قوة آليات السوق على الالتزام.