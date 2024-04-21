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دراما المتحدة

الغرف التجارية: قرار تخفيض أسعار الخبز ينعكس بالإيجاب على السلع الغذائية 

كتب:

منار مجدي
08:39 م | الأحد 21 أبريل 2024
الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية

أكّد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي والفينو، سينعكس بالإيجاب على ساندوتشات الفول والطعمية ومختلف السلع الغذائية.

قرار تخفيض أسعار الخبز السياحي

وقال «عز»، ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، إن أسعار الجملة ما زلت تتراجع مما يؤدي انخفاض سعر التجزئة في المرحلة القادمة.

وأوضح أن 38 ألف مخبز منهم 37500 ملتزمون بالأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن النسبة القليلة غير المطبقة للسعر الجديد، ستجبرها قوة آليات السوق على الالتزام.

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بقلم منار مجدي