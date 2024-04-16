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دراما المتحدة

أستاذ في الاقتصاد الزراعي: «التموين» تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح هذا العام

كتب:

منار مجدي
10:10 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
توريد القمح

توريد القمح

قال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القمح يمثل سلعة الأمن الغذائي الأولى في مصر، لذلك فإن توريده يمثل أهمية كبيرة خاصة مع بدء الموسم.

عملية توريد القمح

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني، سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الغرفة المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هي التي تشرف على عملية توريد القمح وتبدأ الخطوة الأولى بتحديد نقاط الاستلام في جميع أنحاء الجمهورية وتقدر المساحة المزروعة منه بحوالي أكثر من 3 ملايين فدان.

خطوات توريد القمح

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تحديد السعر والكمية الموردة المستهدفة وهي 3.5 مليون طن وهذا هو الهدف المنشود لهذا العام، موضحا أن هذا الرقم قريب وسهل تحقيقه في ظل الزيادة السعرية، لافتا إلى أن الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت المعايير لتوريد القمح وهي الرقابة على نقل القمح من محافظة إلى أخرى بتصاريح رسمية، فضلا عن الرقابة على مصانع الأعلاف ومنع استخدام القمح في العلف.

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بقلم منار مجدي