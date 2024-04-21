89 رجلا يربطون لحاهم ببعضها.. شكلوا ممرا من الشعر طوله 60 مترا

في واقعة قد يراها البعض غريبة، اصطف 89 رجلا من أصحاب اللحى والشوارب الطويلة بأمريكا إلى جوار بعضهم وربطوا شعر لحيتهم وشواربهم ليشكلوا ممرًا من الشعر طوله 60 مترًا، ما أثار تعجُّب كثيرين مِمَن رأوهم.. فماذا حدث؟ وما سر اصطفاف هؤلاء الرجال وربط لحاهم هكذا؟

اصطفاف 89 رجلا وربط لحاهم

وفقًا لِما ورد على صحيفة «METRO» الإيطالية، اصطف 89 رجلًا، وهم فريق Beard Team USA معًا في بطولة National Beard and Moustache بفلوريدا، لتسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين، وحطموا رقمهم القياسي السابق لأطول سلسلة لحى في العالم.

ووصل طول تشابك شعر هؤلاء الرجال إلى 60 مترًا، أي ما يعادل طول مبنى مكون من 20 طابقًا، ليكونوا بذلك قد حطموا رقمًا قياسيًا ويتم تسجيلهم في الموسوعة الأمريكية للأرقام القياسية «جينيس».

60 مترا من الشعر.. رقم قياسي جديد

وعَبَر بريان نيلسو المدير الإبداعي لفريق Beard Team USA، عن فرحته بتسجيل فريقه رقمًا قياسيًا جديدًا، موضحًا في تصريحات صحفية أن هذا الأمر كان «مذهلًا حقًا»، وكشف عن الصعوبة التي واجهت فريقه لتسجيل هذا الرقم، خلال حديثه لـ موسوعة جينيس، قائلًا: «مع السلاسل الجديدة، كان هناك الكثير من الأمور المجهولة، لذلك كان ذلك مرهقًا للأعصاب إلى حد ما»، لافتًا إلى أن الشيء المفضل بالنسبة له هو لقاء أصدقائه القدامى.

«لهذا السبب، لدينا الفرصة لاكتشاف شعر وجه مذهل للأشخاص الذين كانوا يزرعونه منذ فترة طويلة، لكنهم لم يفكروا أبدًا في المنافسة»، قالها «بريان»، لافتًا إلى أنه سعيد لتحطيم فريقه رقمه القياسي السابق البالغ 150 قدمًا و 10.75 بوصة 45.99 مترًا بنتيجة جديدة مشعرة تبلغ 195 قدمًا و 3 بوصات أكثر من 59 مترًا.