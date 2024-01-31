مراسلة «dmc»: رقم قياسي لزوار معرض القاهرة للكتاب حتى الآن

عرضت قناة «dmc»، تقريرا يرصد فعاليات اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، حيث سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا حتى الآن، ووصل إجمالي الزائرين إلى قرابة مليوني زائر منذ انطلاق فعالياته، وهو رقم قياسي غير مسبوق، منذ انتقال المعرض لمقره الجديد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأشار التقرير، إلى أن نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ثمّنت حرص الجمهور على حضور المعرض بقوة، حيث أن المعرض يشهد حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، لافتًا إلى أن هذا المشهد يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي الاستثنائي.

نصنع معرفة نصون الكلمة

وكشفت آية الجيار مراسلة قناة «dmc» خلال التقرير، أن المعرض يحمل شعار «نصنع معرفة نصون الكلمة»، والتي تحل عليه دولة النرويج ضيف شرف لهذا العالم، لافتة إلى أن المعرض منذ انطلاقه يشهد اقبال عدد كبير من الأطفال بمختلف الفئات، وهناك أسر كاملة متواجدة للاستمتاع بفعالياته وكذلك هناك العديد من العرب والأجانب من مختلف البلاد.

الهيئة المصرية للكتب

وأضافت مراسلة قناة «dmc»، أن عدد الناشرين في معرض الكتاب هذا العام، 1200 ناشر من 70 دولة مختلفة، مواصلة، « الهيئة المصرية للكتب تشجع المواطنين لشراء الكتب بتخفيضات سعرية تصل إلى 70% حيث أن هناك كتب وصل ثمنها لـجنية واحد فقط، بجانب أن هيئة النقل العام والمواصلات، تُسهل عملية وصول المواطنين الوصول من وإلى المعرض في حوالي 20 دقيقة، بتوفير 11 خط أتوبيس».

وتابعت، أن الفعاليات لا تقتصر فقط على شراء الكتب، بل أن هناك 550 فعالية بمعرض القاهرة الدولي، بالإضافة إلى ندوات ثقافية ودينية وسياسية وإنسانية، لافتة إلى أن المعرض يفتح أبوابه في تمام الساعة الـ 10 صباحًا، حتى الـ9 مساءً، حتى يوم السادس من فبراير المُقبل.