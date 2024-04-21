كاتب صحفي: مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنَّ الهدف من كل الانتهاكات التي ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو التهجير القسري لشعب من أرضه، مشددا على أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشتى الطرق إلى تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية رغم أنها الدولة الأكثر إرسالا للمساعدات الإنسانية للقطاع واستضافت وسطاء من كل الأطراف.

مصر تحمل القضية الفلسطينية على كتفها

وأضاف «الدوي»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «إسرائيل دائمة النقد للدور المصري رغم محوريته وأهميته لـ القضية الفلسطينية، والقيادة السياسية للبلاد ممثلة في الرئيس السيسي الذي يقدم الرؤية المصرية للقضية وتاريخ من الدبلوماسية يؤكد أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على كتفها».

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

وتابع: «مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، والدور المصري واضح تجاه القضية الفلسطينية ولن يستطع أحد التشكيك في موقفها الرافض للتهجير وتصفية القضية».

وأكد: «ما يحدث من توترات وتصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل يشوبه الارتياب والشك، وقبل كل شيء مصر تقف داعمة للفلسطينيين وتبذل الجهود لمنع تصفية القضية والوقوف مع الأشقاء وترفع شعار: جهود دبلوماسية لا تصعيد عسكري».