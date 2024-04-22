خطوات وضع جدول يناسب مواعيد التوقيت الصيفي.. «استعد من الآن للمذاكرة»

يبدأ التوقيت الصيفي خلال أيام، والذي بحسب القانون الذي أقره مجلس النواب، يكون العمل به في الثانية عشرة من مساء آخر جمعة في شهر أبريل والتي ستوافق يوم 26 المقبل، وتقدم الساعة من 12 صباحا إلى الواحدة صباحا، هذا وبالتزامن مع فترة امتحانات نهاية العام التي تبدأ في شهر 5 مع اختلاف جداول الطلاب يتأثر البعض باختلاف الوقت من الشتوي إلى الصيفي، لذا نقدم عدة نصائح لضبط جدول مذاكرة مناسب يعتمد على ضبط مواعيد النوم، وفق موقع منظمة النوم الأمريكية.

اضبط مواعيد نومك أولا

أدخل تغييرات على جدولك الزمني خلال الأسبوع الجاري عن طريق الاستيقاظ مبكرا بـ15 إلى 20 دقيقة لبضعة أيام قبل التغيير، عندما تستيقظ، تأكد من دخول بعض ضوء الشمس إلى عينيك، وهو الأمر الذي يساعدك على إعادة ضبط ساعتك البيولوجية في التوقيت الصيفي والتركيز.

وبحسب حديث الخبيرة التربوية داليا الحزاوي لـ«الوطن»، فإن أفضل وقت للمذاكرة التي تبدأ مبكرًا منذ الفجر وحتى الساعات الأولى من الصباح.

عند ضبط ساعتك البيولوجية مع التوقيت الصيفي من جديد سوف تتمتع بساعات أطول في النهار، قسم وقت على ثلاثة أقسام أو حسب المتاح لديك، في الصباح الباكر قم بمذاكرة المادة التي تريد البدء فيها ويفضل البدء بالمواد الأكثر صعوبة.

منذ السابعة وحتى الظهيرة قم بإنهاء واجباتك ويمكنك أخذ قيلولة في الظهيرة، وفي وقت العصر وحتى الليل قم باسترجاع ما تمت مذاكرته في الصباح، واحرص على النوم مبكرا.

نفذ الجدول السابق يوميا حتى بداية الامتحانات وهذا سيساعدك على تخطي الاختبارات بسهولة.

نصائح أخرى لضبط الساعة البيولوجية:

احصل على راحة جيدة ليلا قبل بدء التوقيت الصيفي من خلال حماية روتين وقت النوم.

ولضبط نومك وساعتك البيولوجية في التوقيت الصيفي تجنب القهوة قبل النوم.

أنشئ روتينا ثابتا واذهب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.