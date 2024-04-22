ديبورتيس توليما يستضيف بوياكا في صراع القمة والقاع بالدوري الكولومبي

يحل بوياكا باتريوتس، ضيفا على ديبورتيس توليما، بملعب «مانويل موريو تورو»، بالجولة 18 من بطولة الدوري الكولومبي لكرة للقدم «بريميرا أيه»، وتنطلق المباراة الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويدخل بوياكا باتريوتس، صاحب المركز 20 والأخير في بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه» برصيد 15 نقطة، بخسارة أمام إنديبندينتي ميديلين بنتيجة 2-3 على ملعب «لا إندبندنسيا».

فوز توليما على إنفيجادو

وفي المقابل، يدخل ديبورتيس توليما، مباراة بوياكا باتريوتس، بالفوز على إنفيجادو، بنتيجة 2-0، بملعب «بوليدبورتيفو سور» في الجولة 17 من بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه».

وبرصيد 35 نقطة، يعتلي ديبورتيس توليما، قمة بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه» بفارق نقطة واحدة فقط عن إنديبندينتي سانتا صاحب المركز الثاني بـ34 نقطة.