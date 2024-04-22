محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين في المرحلة التأهيلية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم

كرَّم اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بشرم الشيخ بجنوب سيناء.

وجاء ذلك بحضور كل من القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ سيد يوسف غيط مدير مديرية الأوقاف بجنوب سيناء.

هذا وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

الفرع الأول: الشباب

1. المركز الأول - عبدالله على محمد محمد منصور - 50 ألف جنيه.

2. المركز الثاني - محمد شعبان عبد الله جعفر - 30 ألف جنيه.

3. المركز الثالث - إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه - 25 ألف جنيه.

4. المركز الرابع - رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب - 20 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الفتيات

5. المركز الأول - إيمان وائل أحمد غريب - 50 ألف جنيه.

6. المركز الثاني - أسماء عادل سيد أحمد - 30 ألف جنيه.

7. المركز الثالث - إيمان رمضان علي الرشيدي - 25 ألف جنيه.

8. المركز الرابع - أسماء يونس إبراهيم الباز - 20 ألف جنيه.

الفرع الثالث: النشء

9. المركز الأول - محمد وائل أحمد غريب - 40 ألف جنيه.

10. المركز الثاني - نادية سعد رمضان - 30 ألف جنيه.

11. المركز الثالث - محمود محمد عدلي عبد المحي محمد - 20 ألف جنيه.

12. المركز الرابع - شيرين محمد عبد الله أمين - 10 آلاف جنيه.

الفرع الرابع: الأسرة القرآنية

13.المركز الأول - محمد سعيد محمد بيومي - أحمد سعيد محمد بيومي - عبدالله سعيد محمد بيومي - 60 ألف جنيه.

14.المركز الثاني - مصطفى محمد فتحي ناصف - جهاد محمد فتحي ناصف - عايدة أحمد محمود - 45 ألف جنيه.

15.المركز الثالث - محمود أحمد محمود مخلص - ميادة محمود أحمد مخلص - أحمد محمود أحمد مخلص - 30 ألف جنيه.

المركز الرابع - عبدالعزيز محمد سعد عيسى - سعيد محمد سعد عيسى - سعد محمد سعد عيسي - 15 ألف جنيه.

الفرع الخامس: الثقافة الإسلامية

16. المركز الأول - محمد منصور محمد هبالة - 50 ألف جنيه.

17. المركز الثاني - أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - 30 ألف جنيه.

18.المركز الثالث - محمد محمد إسماعيل محمد ملكة - 25 ألف جنيه.

19. المركز الرابع - سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - 20 ألف جنيه.

20.المركز الخامس - محمد رجب عبد الدايم - 15 ألف جنيه.

21.المركز السادس - محمد موسى واصف حسين - 10 آلاف جنيه.