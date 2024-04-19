«الأوقاف» تفتتح 7 مساجد في 4 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، 7 مساجد اليوم الجمعة، منها 3 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و4 صيانة وتطوير، وذلك في 11 محافظة هي «المنوفية، والجيزة، والدقهلية، والبحيرة».

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة المنوفية، يُفتتح المسجد الشرقي بقرية العامرة في مدينة سرس الليان، وفي محافظة الجيزة يُفتتح مسجد النور بقرية الحجارة بمركز أطفيح، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية سقارة بمركز البدرشين.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة الدقهلية يُفتتح مسجد الإيمان بالدقانوة الجديدة بعزبة محمد السيد البلاسي بمركز المنزلة، وفي محافظة البحيرة يُفتتح مسجد عزبة شاهين بقرية طرابمبا بمركز دمنهور، وفي محافظة المنوفية يُفتتح مسجد المغفرة بقرية منشأة السادات بمركز الشهداء، وفي محافظة الجيزة يُفتتح مسجد الخليفة المأمون بمدينة البدرشين.

افتتاح 583 مسجدًا في 15 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 908 مساجد منها 709 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و199 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 12 أبريل الجاري، 11 ألفًا و930 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و139 مليون جنيه.