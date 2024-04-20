وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني خدمي

وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والقمص أبانوب البرموسي نائبًا عن الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، وهو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، إذ يشمل المجمع مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، ومجمع خدمات متكاملة، هذا وقد تم اختيار اسم المسجد ليكون مسجد الولي الحميد.

جاء ذلك عقب افتتاح فعاليات مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

محافظ جنوب سيناء يهدي وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل)تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم سائلا الله (عز وجل) أن يحفظه بها.

فيما أهدى اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نسخة من كتاب الله (عز وجل) للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم سائلا الله عز وجلّ أن يحفظه بها.

جاء ذلك على هامش افتتاح مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.