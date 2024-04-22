اليمن تحت رحمة السيول.. ارتفاع حصيلة الضحايا وتشريد 3 آلاف أسرة وتضرر منازل

ما زال المنخفض الجوي يلقي بظلاله على الخليج العربي مسببا العديد من حالات الوفاة في الدول العربية، كان آخرها في اليمن اليوم إذ لقي 5 أشخاص حتفهم في محافظتي حضرموت والمهرة في جنوب شرق البلاد جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول بحسب «رويترز».

سيول اليمن تودي بحياة 12 شخصا

منذ وصول المنخفض الجوي على اليمن وهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول، ارتفع إجمالي عدد الضحايا المدنيين إلى 12 شخصا خلال أقل من أسبوع.

وقال سكان ومسؤول محلي في وادي حضرموت لرويترز إن السيول والأمطار تسببت في تضرر عدد كبير من المنازل والمباني الطينية وانسداد قنوات تصريف السيول.

وأضافوا أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد أن جرفت السيول السيارة التي كانت تقلهم في منطقة وادي العين بمديرية حورة في حضرموت.

كما انتشل مواطنون اليوم جثمانا غريقا بالقرب من مجرى السيول في مدينة القطن بوادي حضرموت وقال الأهالي إنهم لم يتعرفوا على هوية المتوفى.

وأبلغت مصادر محلية وحكومية في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان «رويترز» عن وفاة فتاة تبلغ 14 عاما غرقا في إحدى البرك الناجمة عن السيول جراء المنخفض الجوي الذي تعرضت له المحافظة الواقعة على بحر العرب مساء السبت.

وفاة 4 أشخاص بصواعق رعدية

وقالت مصادر محلية إن شابين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة صواعق رعدية ضربت محافظتي حجة وصعدة.

وذكر أن شابا لقي حتفه في مديرية المفتاح بمحافظة حجة الجبلية بشمال غرب البلاد على الحدود مع المملكة العربي السعودية، في حين توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بصاعقة رعدية في منطقة السداد بمديرية غمر بمحافظة صعدة شمال اليمن، وآخر في مديرية شرعب شمال محافظة تعز.

كما أكد تقرير حكومي أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسبب بأضرار مادية فادحة وتسببت في تشريد أكثر من ثلاثة آلاف أسرة.