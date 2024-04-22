اسمها «روح».. ولادة طفلة من رحم أم فلسطينية استشهدت بقصف إسرائيلي

استطاع الأطباء في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ولادة طفلة من رحم سيدة فلسطينية اسُتشهدت مع زوجها وابنتها الكبرى، و19 فلسطينيا آخر في قصف وحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي وغارات كثيفة، بينهم 13 طفلا من عائلة واحدة.

ولادة طفلة بعد استشهاد والدتها

منذ ما يقارب الـ197 يومًا، وقوات الاحتلال الإسرائيلية تقصف قطاع غزة بشكل عشوائي، لا يفرق بين كبير أو صغير رجل كان أو امرأة، وخلال القصف الأخير على مدينة رفح جنوب القطاع الذي استهدف منزلين، فيهم سيدة حامل، استشهدت في الحال، لكن استطاع الأطباء إنقاذ الجنين، وفق ما نقل موقع سكاي نيوز العربية.

وقال الدكتور محمد سلامة وهو المسؤول عن رعاية الطفلة، أنها ولدت بوزن 1.4 كم، وقد قام الأطباء بعملية قيصرية سريعة طارئة، وحالتها الصحية مستقرة، وهي تتحسن بشكل تدريحي.

وولدت الطفلة في الأسبوع الثلاثين من الحمل، ووالدتها هي صابرين السكني.

وقد تم وضع الطفلة في إحدى حاضنات مستشفيات رفح ووضع لاصق على صدرها كُتب عليه ابنه الشهيدة صابرين السكني.

تسمية الطفلة الناجية «روح»

وقال أحد أقارب الطفلة إن شقيقتها الشهيدة في الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح «ملك» كانت ترغب في تسميتها «روح»، مضيفًا «أهي راحت ملاك وجات روح على الحياة هتعيش يتيمة»، مؤكدًا أن الطفلة ستتواجد في المستشفى فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر قبل أن يسمح الأطباء بخروجها.

وبحسب المعلن من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد قتل في تلك الغارة نحو 13 طفلا وامرأتين في منزل لعائلة تدعى «عبدالعال».