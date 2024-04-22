توليما يواصل تصدره للدوري الكولومبي بانتصار صعب على بوياكا

خسر بوياكا باتريوتس، أمام ديبورتيس توليما، بنتيجة 1-2 في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «مانويل موريو تورو»، بالجولة 18 من بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه»، ليواصل الأخير تصدر المسابقة.

وافتتح كارلوس اسباراجوزا لاعب توليما، التسجيل في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادل بوياكا باتريوتس عن طريق كارلوس دي لاس سالاس في الدقيقة 75.

هدف ميراندا لاعب توليما

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل لويس ميراندا، لاعب توليما، الهدف الثاني بتسديدة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء بقدمه اليمنى لتسكن أعلى يمين حارس بوياكا، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية ليواصل تصدره لبطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه».

ارتفاع رصيد توليما إلى 38 نقطة

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد بوياكا باتريوتس، عند النقطة 15 بالمركز 20 والأخير، فيما يواصل توليما تصدر بطولة الدوري الكولومبي لكرة القدم «بريميرا أيه» برصيد 38 نقطة، ايوسع الفارق مع إنديبندينتي سانتا صاحب المركز الثاني بـ34 نقطة.