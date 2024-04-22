تقنية جديدة من «مايكروسوفت» بالذكاء الاصطناعي.. «هتخلي الصور تتحرك زي البشر»

ما زال التطور المعتمد على الذكاء الاصطناعي مستمر، وهو ما يبهرنا بنتائجه غير المتوقعة، ولعل أحدث ما تم ابتكاره اعتمادا على الذكاء الاصطناعي هو أداة جديدة طرحتها شركة مايكروسوفت العالمية لتحريك الصور الثابتة.

إضفاء الواقعية على الصور الثابتة

وتقوم فكرة التقنية الجديدة والتي أطلقت عليها الشركة اسم VASA-1 على تحويل صورة الوجه الثابتة إلى صورة متحركة تتحدث أو تغني ما يضفي الواقعية إلى حد كبير على الصور الثابتة.

وزعمت مايكروسوفت أن حركات الشفاه بهذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تكون متزامنة بشكل كبير مع صوت الموسيقى أو الكلام ما يجعله يبدو واقعيا.

تلتقط الأداة الجديدة صورة لوجه الشخص سواء كان حقيقيا أو رسما خياليا لشخصية غير حقيقية، ثم تضيف صوت إلى الصورة وتتطابقه معها لإضفاء الحيوية والواقعية على الوجه ثم يتحرك الوجه بما يتناسب ويتزامن مع هذا الصوت حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التفاعلات مع البشر الحقيقيين

وكشفت مايكروسوفت أنه تم دعم الأداة وتدريبها بمكتبة كبيرة من تعبيرات الوجه المختلفة ما يمكنها من الاستجابة للصوت وتحريك الوجه وإصدار تعبيرات تتناسب معه بشكل كبير يجعله أقرب للواقعية.

يعتقد الفريق الخاص بشركة مايكروسوفت أن VASA-1 يمكنها أن تمكّن الصور الرمزية الرقمية للذكاء الاصطناعي من التفاعل بطرق طبيعية وبديهية مثل التفاعلات مع البشر الحقيقيين.