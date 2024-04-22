الفنانة هبة عبد الغني تنشر صورا جديدة من عقد قران مخرج مسلسل حق عرب

في أجواء احتفالية، ظهرت الفنانة هبة عبد الغني بإطلالة مميزة خلال حفل عقد قران المخرج إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل حق عرب في رمضان 2024، والذي عُقد في صحن جامع محمد علي باشا.

صور جديدة من عقد القران

ونشرت عبد الغني صورًا جديدة من عقد القران، وظهر المخرج برفقة زوجته، التي خطفت الأنظار، والتي ظهرت مرتدية فستان أبيض مطرز بالتول، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة في «لوك» مميز.

عقد قران المخرج إسماعيل فاروق

واحتفل المخرج إسماعيل فاروق، أمس بعقد قرانه داخل قصر محمد علي قصر، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن، من بينهم أبطال مسلسل حق عرب، بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، سلوى عثمان، هبة عبدالغني، كارولين عزمي، دينا فؤاد، محمد أحمد ماهر، أبطال مسلسل حق عرب، وعدد كبير من الفنانين.

آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق

مسلسل حق عرب آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا في الموسم الرمضاني المنصرم، وخطف الأنظار طوال حلقات عرضه وتصدر ترند مؤشر محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.