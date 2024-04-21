مخرج مسلسل «حق عرب» يحتفل بعقد قرانه في مسجد محمد علي بحضور نجوم الفن

يحتفل إسماعيل فاروق، مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه، حاليا في مسجد محمد علي، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

حضور الفنانين عقد قران إسماعيل فاروق

كما حضر الفنان إيهاب فهمي، والفنانة رانيا فريد شوقي، وهاجر الشرنوبي، منذ قليل، إلى مكان عقد القران، وذلك للاحتقال بالعروسين، ومن المقرر أن يحضر عدد آخر خلال الساعات القليلة المقبلة.

نجاح إسماعيل فاروق في السباق الرمضاني 2024

وكان إسماعيل فاروق، حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل حق عرب، الذي كانت تدور أحداثه حول شخصية «عرب»، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز.