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دراما المتحدة

أول ظهور لعروس مخرج مسلسل حق عرب (صور)

كتب:

أميرة عزالدين
08:00 م | الأحد 21 أبريل 2024
عقد قران مخرج مسلسل حق عرب

عقد قران مخرج مسلسل حق عرب

يحتفل المخرج إسماعيل فاروق، حاليًا بعقد قرانه داخل قصر محمد علي قصر، بحضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن، من بينهم أبطال مسلسل حق عرب، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا في الموسم الرمضاني، وخطف الأنظار طوال حلقات عرضه وتصدر ترند مؤشر محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وخطفت عروسة المخرج إسماعيل فاروق الأنظار فور وصولها، والتف حولها الحضور لتقديم التهاني والمباركات، إذ ارتدت فستانا أبيض مطرز بالتول واعتمدت تسريحة شعر بسيطة في لوك مميز.

 

وكان من أبرز الحضور الفنانة رانيا فريد شوقي، سلوي عثمان، هبة عبدالغني، كارولين عزمي، دينا فؤاد، محمد أحمد ماهر، أبطال مسلسل حق عرب، وعدد كبير من الفنانين.

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