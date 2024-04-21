موقف مؤثر من مخرج مسلسل حق عرب تجاه والدته في عقد قرانه: «احضروا أمي» (فيديو)

يعقد المخرج إسماعيل فاروق قرانه على عروس من خارج الوسط الفني، داخل قصر محمد علي، بحضور عدد كبير من الفنانين ومحبيه، من بينهم أبطال مسلسل حق عرب، دينا فؤاد، وكارولين عزمي، وسلوي عثمان، ومحمد أحمد ماهر، ومن المقرر حضور الفنان أحمد العوضي.

عقد قران مخرج مسلسل حق عرب

وفور بدء المأذون في إتمام مراسم عقد القران، أوقفه المخرج إسماعيل فاروق، وطالب بحضور والدته وصعودها بجانبه، وانتظرها حتى تصل إليه خاصة مع زحام المحتفلين، ما جعل عدد كبير من الحضور يثنون على بره بوالدته في ليلة زفافه.

أبرز حضور حف زفاف المخرج اسماعيل فاروق

وحضر منذ قليل الفنان محمد رجب، ميرهان حسين، وراني فريد شوقي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، هبة عبدالغني، وآخرين.

وخطفت عروس إسماعيل فاروق الأنظار فور وصولها لمكان الحفل، لأناقتها وجمالها الشديد، واعتمادها على تسريحة شعر بسيطة.