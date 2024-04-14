«أوسكار للمعلمة صباح».. ماذا قال الجمهور عن دور وفاء عامر في مسلسل حق عرب؟

نجاح كبير حققه مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بعد عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي، إذ نال إعجاب قطاع كبير من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأداء الفنانين المشاركين في المسلسل، على رأسهم الفنانة وفاء عامر، التي كانت تجسد شخصية «المعلمة صباح الجياش»، والتي كشف في نهاية المسلسل أنها والدة عرب السويركي «العوضي».

ومنذ ظهورها في أولى حلقات المسلسل، نالت وفاء عامر إعجاب الكثيرين، لدرجة أن البعض بعد انتهاء المسلسل أطلق عليها لقب «صباح الجياش» الشخصية التي كانت تجسدها في المسلسل، وأبرزت خلالها صفات المعلمة والأم المصرية، وأيضا المرأة ذات الشخصية القوية، إذ أشاد العديد بأدائها، خاصة في مشهد قتلها في نهاية المسلسل، وجاءت أبرز التعليقات، كالتالي: «أقسم بالله جائزة الأوسكار المفروض تكون لمسلسل حق عرب والأستاذة وفاء فعلا أمومة رهيبة، أداء فوق الوصف غير طاقم العمل والفنان الكبير أحمد العوضي فعلا ابن بلد رجولة وجدعنة».

وضمن التعليقات التي أشادت بدور وفاء عامر في مسلسل حق عرب أيضا، كتب أحد المتابعين: «والله يافوفة تمثيلك رائع وبالذات لما بتكوني أم ما شاء الله عليكى فعلا بتجسدي الدور صح أنتى وسلوى عثمان مبدعين بأمانة»، وكذلك: «أقسم بالله عيطت وزعلت أوي لحد لما ماما قالتلي إيه يا بنتي أنتي محسساني أنه مش تمثيل.. أنتي بجد ممثلة من العيار الثقيل وبتحسي كل مشهد بتمثلي بجد برافو»، «شكرا للفنانة العظيمة وفاء عامر اللي عرفتنا أن الأم ممكن تضحي بنفسها من أجل ابنها، شكرا على دورك العظيم ده».

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب، حول قصة عرب السويركي الدور الذي يجسده أحمد العوضي، وهو شاب من حارة المغربلين في منطقة الدرب الأحمر، ومعروف بين أهالي منطقته بالشهامة والرجولة والقوة، لكن تنقلب حياته، ويواجه تحديات وصراعات ليدخل في تحد كبير مع نفسه لاسترداد حقوقه، وحرب معلنة مع والده «المعلم عبد ربه» الدور الذي يجسده الفنان رياض الخولي.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، ورياض الخولي ووفاء عامر ودينا فؤاد وأحمد عبدالله محمود، وكوكبة من نجوم الفن، ويحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.