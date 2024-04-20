تراجعت 30%.. أسعار الدواجن اليوم بالسلاسل التجارية بعد مبادرة الحكومة

كشفت عدد من السلاسل التجارية الكبرى عن تراجع أسعار عدد كبير من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، أهمها تراجع سعر الدواجن واللحوم والسكر والزيت والدقيق والأرز، ويأتي ذلك استجابة لمبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الدواجن بمختلف أنواعها بعد التخفيضات، في مختلف السلاسل والمحال التجارية الكبرى بالإضافة إلى قيمة الانخفاض، إذ تصل نسبة التراجعات نحو 30%، لعدد من الأنواع، وفقًا لبيان الغرف التجارية، وجاءت أسعار الدواجن الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

- سجل سعر كيلو «تمري شيش طاووك» نحو 289.95 جنيه بدلاً من 403.95 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 28%.

- سجل سعر «شهد دجاجة كاملة 1100 - 1200جم» نحو 195 جنيها بدلاً من 266 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 27 %.

- سجل سعر كيلو «شهد أوراك دجاج » نحو 130 جنيها بدلاً من 187 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 30%، بما يعادل 57 جنيها.

سلسلة محال سعودي

- سجل سعر «ساديا صدور دجاج مجمد 450 جم» نحو 99.95 جنيه بدلاً من 129.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 23%.

سلسلة محال خير زمان

- سجل سعر «دجاج الوطنية مجمد 1 -1.1 ك» نحو 129.99 جنيه بدلاً من 159.99 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 19%.

- سجل سعر كيلو «أوراك دجاج مخلية» نحو 239.99 جنيه بدلاً من 264.99 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 9%.

سلسلة محال هايبر وان

- سجل سعر كيلو «فيليه دجاج فريش الوفاء» نحو 229.95 جنيه بدلاً من 269.95 جنيها، بتراجع يقدر بنحو 15%.

- سجل سعر كيلو «كبدة دجاج فريش الوفاء» نحو 99.95 جنيه بدلاً من 139.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 29%.