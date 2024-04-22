خلاف بين نتنياهو وجالانت.. من يسرب معلومات عن اجتماعات الكابينيت؟

كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، عن خلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت، بسبب تسريب معلومات عن مداولات أمنية مغلقة.

اتهامات غير مباشرة لجالانت

وأوضحت الهيئة، أن نتنياهو وجّه اتهامات بتسريب المعلومات لجالانت أمام الجميع وبحضور أعضاء الكابينيت، دون أن يسميه صراحة في نهاية أحد الاجتماعات المنعقدة مع اقتراب مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تعليق على التسريبات المستمرة

وذكر نتنياهو في الاجتماع، أنه في كل مرة يتم عقد اجتماعات محدودة مع وزير الحرب ورئيس الموساد ورئيس الشاباك، يحدث تسريب كل شيء، مؤكدًا على أنه على علم أن رئيس الموساد ليس من يقوم بالتسريب ولا حتى رئيس الشاباك.

سخرية من وزير الحرب

جاء ذلك في الوقت الذي سخر عدد من وزراء حزب الليكود من جالانت، معلنين تأيدهم لنتنياهو وسط تخوفات من حدوث تسريبات مستقبلية أيضًا، فيما أعرب نتنياهو عن استيائه من تسريب معلومات لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

استمرار الحرب واكتشاف مقابر جماعية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني، ويرتفع عدد الشهداء الفلسطينين حاليا إلى أكثر من 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط اكتشاف مقابر جماعية بعد مرور 198 يوما على الحرب.